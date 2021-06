Parco regionale dell’Olivo, corso di coltivazione e potatura con la scuola del prof. Giorgio Pannelli

«Il 12 e il 13 giugno 2021 si terrà, nel Parco, il Corso base di coltivazione e potatura dell’Olivo, curato dalla Scuola Italiana di potatura dell’Olivo del Prof. Giorgio Pannelli, in collaborazione con l’Ente Parco e la Fondazione Mario Lepore Onlus. L’evento ha già riscontrato notevole successo con più di quaranta iscritti, al momento, provenienti da tutto il Molise, con una significativa compagine di Venafro, ma anche da altre Regioni. La Scuola Potatura Olivo nasce da un’idea del Prof. Pannelli, grazie alla sua esperienza professionale maturata in olivicoltura, presso il CREA-OFA di Spoleto, sia attraverso la divulgazione di conoscenze scientifiche in ogni angolo d’Italia. La Scuola è presente in tutto il territorio nazionale con una capillare rete di Coordinatori regionali e Delegati locali, oltre che con numerosi iscritti alle suddette categorie professionali. Per l’Ente Parco e la Fondazione Mario Lepore si tratta di un ritorno all’organizzazione di eventi dopo il periodo più problematico della pandemia. Un’occasione anche per mettere in pratica il lavoro svolto con il Progetto Interreg Cross Border Olive ed in particolare la parte delle Migliori pratiche agricole per gli oliveti storici, vera ossatura dell’olivicoltura italiana. Il corso vedrà una fase teorica sabato 12 mattina (8,30-13,00), presso Palazzo Liberty, e una pratica sabato pomeriggio e domenica nel Parco».