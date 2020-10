Parco, prosegue la riqualificazione della piscina. Termine lavori nel 2021

Proseguono i lavori per la riqualificazione e il recupero del parco comunale Girolamo Lapenna di Termoli e della vecchia piscina al suo interno. Opera fortemente voluta dall’amministrazione Sbrocca che, infatti, ne aveva appaltato i lavori nel 2019 prima della fine dell’amministrazione, nasce con l’obiettivo di riqualificare una delle zone più antiche del parco di Termoli ma anche più all’abbandono. In tantissimi, infatti, ricordano lo splendore della piscina olimpica quando venne realizzata più di 40 anni fa. Successivamente chiusa era rimasta un’opera senza un futuro prima del progetto dell’amministrazione Sbrocca che attorno alla riqualificazione di quella zona ha anche avviato la realizzazione di una sorta di centro sportivo con spogliatoi, bar e centro conferenze. Nei giorni scorsi si è tenuto il sopralluogo da parte della IV Commissione al parco comunale per verificare proprio l’avanzamento dei lavori il cui termine è previsto per il 2021. La nuova piscina dovrebbe diventare quindi una sorta di fiore all’occhiello per Termoli e richiamare anche una forma di turismo legata alle attività sportive in quanto le dimensioni dovrebbero essere quelle di una vera e propria piscina olimpica anche se all’aperto.

