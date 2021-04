Parco Monte Vairano, tre progetti per ridare slancio al sito. Il sindaco Gravina: “Più collegamenti e valorizzazione area” (VIDEO)

Sottovalutato e spesso dimenticato, il Parco naturalistico di Monte Vairano potrebbe presto avere una seconda vita, essendo al centro di tre diversi progetti di riqualificazione voluti dall’amministrazione comunale. Area verde di sicuro impatto, da diversi mesi è dotata di un nuovo impianto di illuminazione e della videosorveglianza, primi piccoli passi (al pari del nuovo gestore) verso un più ampio programma di rilancio, necessario per far conoscere in qualche modo attivamente una bellezza del territorio rimasta inesplorata dai più. “L’area di Monte Vairano – spiega il sindaco Roberto Gravina al Quotidiano – è al centro di tre interventi. Il primo riguarda i collegamenti, pensato nell’ambito di un programma europeo che mira a riqualificare il sito collegandolo in modo più comodo con la città. A seguire, c’è il progetto Sibater – con tramite Anci – che mira a rivalutare siti o terre incolte. Infine il progetto Cis Molise, percorso iniziato dal comune di Campodipietra in sinergia con la nostra amministrazione”.

Secondo il sindaco, le tre opportunità hanno un fine comune: toccare con mano il rilancio della zona, che ha già un nuovo gestore, protagonista della prima parte della riqualificazione. “Puntiamo ad una complessiva rivalutazione del sito che, ricordiamolo, presenta un duplice interesse: storico e ambientale. E’ bene valorizzare con tutti gli strumenti necessari – aggiunge il primo cittadino – un’area poco conosciuta dai cittadini di Campobasso. Un primo passo è stato già fatto, vista la presenza di un nuovo gestore che bene sta operando. I tre progetti avranno il compito di dare slancio ulteriore e necessario”. le.l.