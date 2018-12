Parco giochi inclusivo a Villa de Capoa, da Palazzo San Giorgio l’ok alla realizzazione

«Un altro tassello che si aggiunge al quadro che delinea gli atti inclusivi nella nostra città». Così in una nota il sindaco Battista dopo l’ok alla realizzazione del giardino inclusivo in Vialla de Capoa. È stata infatti approvata ieri dalla giunta di Palazzo San Giorgio la delibera con la quale parte il progetto di un parco giochi inclusivo ideato da dall’amministrazione e dal CNIS e recentemente fatto proprio dal Rotary Club di Campobasso che – si evidenzia nella nota – si sta facendo carico oltre che della gratuità del progetto, anche della tuttora aperta raccolta fondi in città. L’assessorato all’Urbanistica dà così il via alla riqualificazione e trasformazione dell’area giochi, collocata in Villa de Capoa, con strutture e postazioni, senza barriere di sorta, utilizzabili da qualsiasi bambino della città. L’intervento sarà presumibilmente avviato e realizzato entro la primavera 2019.