Parco e passeggiate, il maltempo non frena la Pasquetta dei molisani

Non sarà stato il tempo ideale da trascorrere in spiaggia a causa del vento e del mare mosso, ma i termolesi non hanno rinunciato alla Pasquetta fuori dalle mura di casa. Nel primo anno senza le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19 ma con un clima non certamente estivo, i termolesi hanno deciso di approfittare di una passeggiata tra il lungomare e Corso Nazionale.

Le famiglie, invece, si sono riversate al parco comunale per pic nic e partite a calcetto. I più hanno preso d’assalto i ristoranti della costa per una Pasquetta che è tornata a profumare di ritrovata normalità.