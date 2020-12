Parco di Via Pirandello, arriva il bando: obiettivo favorirne il rilancio

Mesi, forse anni di segnalazioni hanno accompagnato il triste declino di un’area che avrebbe potuto (e potrebbe rappresentare) un luogo ideale di intrattenimento per bambini e non solo. Stiamo parlando per parco di Via Pirandello in Vazzieri, per il quale l’amministrazione comunale ha avviato un bando, con scadenza fissata al 22 gennaio per la presentazione delle domande, volto all’affidamento in concessione-gestione propedeutico al rilancio totale del parco.

Si attenderanno offerte interessanti, ma sono apparse evidenti le indicazioni del comune per porre fine allo stato di abbandono in cui versa. In primis, occorrerà una manutenzione del verde e delle attrezzature attualmente presenti, senza tralasciare un servizio di vigilanza che detti anche orari di apertura e chiusura ai cittadini che vorranno recarsi nel parco.

“La fruizione – si legge nel bando – dovrà essere gratuita e coprire delle fasce orarie minime che vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.30”. Il concessionario sarà quindi obbligato a realizzare un’area ludica e ricreativa per i bambini; installare panchine, cestini e quanto necessario per garantire il decoro; realizzare un percorso pedonale accessibile e ripristinare i lampioni per garantire la massima sicurezza. L.L.