Parco di via Carducci, immondizia da un mese (SEGNALAZIONE)

Nel cartello si legge testualmente “rispettare il patrimonio comunale”. Una scritta, quella nel parco di via Carducci che stride, e non poco, con lo “spettacolo” regalato quotidianamente ai residenti. Oltre venti giorni fa il

Comune di Campobasso ha provveduto allo sfalcio dell’erba. Quest’ultima, come si evince dalle immagini, a quasi un mese di distanza è ancora accatastata lì.

Non si tratta di un sacco o di qualche busta ma di decine e decine di sacchi (all’interno dei quali è presente anche altro materiale) e nessuno, da parte del Comune, che si decide a rimuoverli. “In pratica – denunciano i residenti – abbiamo trascorso il mese di agosto sommersi dall’immondizia. Il parco è frequentato da tanti giovanissimi che non meritano quel trattamento, non meritano di stare tra quintali di sacchi di immondizia. Ci auguriamo che qualcuno, visto che si tratta di un parco comunale, al più presto provveda a liberare l’area. Oppure – aggiungono adirati i cittadini – dal Comune ci facciano sapere dove possiamo conferire tutta quella immondizia e ci pensiamo noi a liberarla perché non è possibile stare in questo stato per oltre un mese”.