Parco del Matese, oggi confronto a Campobasso

L’istituendo Parco Nazionale del Matese è al centro di un incontro previsto a Campobasso con il partenariato istituzionale, sociale ed economico presso il parlamentino di via Genova, convocato nel pomeriggio dall’assessore regionale Nicola Cavaliere. Una buona accelerazione in vista della realizzazione del parco con la presenza all’incontro del direttore generale del Ministero dell’ambiente, la dottoressa Maria Carmela Giarritano, oltre ad esponenti Ispra e Federparchi nazionale.

«Ho sollecitato – dichiara Cavaliere – questa riunione per coinvolgere il più possibile il territorio sul tema e per discutere, attraverso il contributo autorevole di importanti rappresentanti istituzionali, delle concrete opportunità di sviluppo legate al Parco. L’obiettivo principale è favorire fino infondo un clima di aperto e costruttivo dialogo tra le varie parti in causa». Intanto ieri una delegazione del GAL Sandanski, della parte sud occidentale della Bulgaria e del GAL Belene/Nikopol, provenienti invece dalla Bulgaria settentrionale, hanno fatto visita alla sede regionale dell’assessorato all’Agricoltura. Accompagnati dal console onorario d’Italia a Plovdiv, nonché vicepresidente di Confindustria Bulgaria, Giuseppe de Francesco e dai rappresentanti del Gal Alto Molise e del Flag Molise Costiero, la delegazione è in regione per entrare in stretto contatto con i principali attori dello sviluppo locale e territoriale di tipo partecipativo. «Sembrerà banale – afferma Cavaliere – ma è sempre bello conoscere mondi diversi dal nostro. È di sicuro stimolante e istruttivo per me, ma è importante soprattutto per il Molise e per la nostra agricoltura. Viviamo ormai in una dimensione globale, dove per crescere e necessario aprirsi e dove i piccoli territori e le cosiddette aeree interne per sopravvivere hanno la necessità di fare rete e di entrare in connessione, anche se divise da migliaia di chilometri. Da parte mia – conclude Cavaliere – ci sarà sempre il pieno sostegno a questi progetti».