Parco del Matese, novità in cantiere: si lavora al rilancio del territorio

Il presidente del Parco Regionale del Matese ha incontrato sabato 20 giugno, nella sede di via Figulantina a San Potito Sannitico, i giornalisti per parlare di rilancio del Parco del Matese e di alcune novità in cantiere dopo il blocco forzato delle attività a seguito dell’emergenza Covid. “La priorità in questi anni è stata ripristinare un rapporto diretto e continuativo con le Associazioni e i sindaci del territorio”. Ha precisato Girfatti, che in merito al nascente Parco Nazionale ha continuato: “Abbiamo stimolato il territorio in modo che ci sia una reale consapevolezza di quello che sarà il Parco Nazionale del Matese. Anche perché entro 18 mesi dall’istituzione dell’Ente bisognerà dotarlo di un piano e di un regolamento. Farci trovare impreparati significherebbe fare un Parco Regionale bis”. E’ prevista per settembre la distribuzione di un opuscolo, un abecedario, -così l’ha definito Girfatti – redatto con i Collegi dei Geometri di Caserta e Beneventoe con l’Università Vanvitelli e del Sannio, che raccoglie tutti i cambiamenti che ci saranno con l’istituzione del Parco Nazionale. “Da qui a 5 mesi sono tante le iniziative in cantiere, – ha precisato Girfatti – dopo le oltre 40 iniziative fatte, anche con l’aiuto della Consulta del Matese, ci sono delle priorità da realizzare a stretto giro. Un protocollo d’intesa con l’Ordine degli Architetti permetterà la realizzazione di un progetto di massima per un’area parcheggio in prossimità del Lago Matese per regolamentare la sosta selvaggia. E’ stata realizzata una felpa con la scritta “Matese” che sarà distribuita ai sindaci del territorio ma anche a quanti vorranno averla, recandosi presso la sede dell’Ente Parco e ritirandola in cambio di un contributo volontario che servirà all’acquisto di un cannocchiale da collocare sul belvedere di Miralago. Come anticipato qualche giorno fa si sta lavorando al premio “Amici del Parco” che ha lo scopo di “premiare” chi in silenzio, durante il periodo di lockdown, ha lavorato per il territorio. Ho individuato dei testimonial per rilanciare il Parco e la madrina sarà l’attrice potitese Christiane Filangieri, ma ci sarà anche il regista partenopeo Eddy De Angelis, l’attore casertano Marco D’Amore e il maestro caiatino Franco Pepe. Prevista per la fine di luglio l’inaugurazione del Museo del Parco presso la prestigiosa sede di via Figulantina a San Potito Sannitico. Stiamo lavorando con “Campania Ambiente e Servizi” per ripristinare la funzionalità di Miralago e renderlo un prezioso front office per accogliere e informare i turisti. Stiamo lavorando ad una piattaforma di prenotazione per regolamentare le visite nei vari luoghi da visitare del Matese e ci sarà la possibilità di trovare l’elenco delle Guide Ambientali presenti sul territorio ma anche delle varie strutture ricettive”. “Il Parco è un contenitore di sviluppo e di idee. – Ha concluso Girfatti – Puntiamo ad un’amministrazione condivisa e alla collaborazione tra Enti e Associazioni”.