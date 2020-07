Ieri, come annunciato, si è svolta la tappa del tour virtuale ‘Riparte l’Italia’ in Molise e Abruzzo. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha parlato di due temi fondamentali per il nostro territorio, che necessitano di una maggiore collaborazione da parte della Regione Molise: la mancata perimetrazione del Parco nazionale del Matese e “l’aggressione ambientale” nella Piana di Venafro