Parco del Matese, costituito il comitato “Matese libero”

BOJANO

Nei giorni scorsi a Bojano si è costituito un comitato di volontari in relazione alla realizzazione del Parco Nazionale del Matese ed alle tematiche ad esso connesse. «Il Comitato – ha spiegato il presidente Romeo D’Andrea – con la sua azione si propone di: interloquire affinché la perimetrazione del Parco Nazionale del Matese sia coerente e rispettosa dei principi, degli interessi collettivi e dei valori degli abitanti dell’area matesina; sensibilizzare e informare i cittadini sulle problematiche conseguenti e correlate alla istituzione del Parco stesso; individuare e analizzare le criticità del Parco e proporre soluzioni; partecipare a incontri, tavoli di lavoro, di consultazione, ecc, direttamente o a mezzo di tecnici incaricati, per verificare la fattibilità pratica delle varie fasi di attuazione del Parco e per interloquire nel confronto costruttivo volto al raggiungimento di obiettivi consoni alle esigenze concrete delle parti interessate».