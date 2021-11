Parco dei Pini, inaugurata nuova Casina dell’acqua

Inaugurata questa mattina, sabato 27 novembre, una nuova casina dell’acqua in via Trombetta.

La struttura erogherà acqua di rete microfiltrata, refrigerata o a temperatura ambiente, sia liscia che aggiunta di anidride carbonica, a soli 5 centesimi al litro.

L’utilizzo della Casina consentirà a quanti non prediligono l’acqua presa direttamente dal rubinetto di casa, che tuttavia resta di eccellente qualità in tutta la città di Campobasso, di poter facilmente prelevare, ad un costo irrisorio, un’ottima acqua da tavola direttamente nelle proprie bottiglie riutilizzabili, senza ricorrere all’acquisto di acqua imbottigliata nelle bottiglie di plastica, tra le principali cause di produzione di enormi quantitativi di rifiuti.

Non a caso l’inaugurazione della casina avviene all’interno della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, promossa dal Comune di Campobasso in partenariato con altri Enti ed organizzazioni con il comune obiettivo della prevenzione della produzione dei rifiuti.

La nuova Casina dell’acqua di Parco dei Pini si aggiunge a quelle già presenti in via Toscana ed in via Benedetto Croce, per offrire ed incrementare l’importante servizio ai cittadini del quartiere e dell’intera città, vista la posizione strategica, comodamente raggiungibile da tutti.