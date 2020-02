Parco comunale, revocata la convenzione per alcune attività di supporto

La decisione dell’amministrazione Roberti rispetto all’accordo che era stato sottoscritto tra Anpana e l’ex amministrazione Sbrocca

Avrebbero dovuto portare a termine alcuni attività “a supporto e controllo del parco comunale”. Tra queste l’installazione di un circuito di videosorveglianza e monitoraggio del parco comunale con almeno 10 telecamere a circuito chiuso da installare entro 3 mesi dalla stipula della convenzione, gestione e riqualificazione del dog park che doveva essere utilizzato anche per delle manifestazioni canine, il ripristino e la messa in sicurezza del recinto perimetrale esterno e dei cestini porta rifiuti esistenti per la raccolta delle deiezioni canine e molti altri. Stando, però, a quanto accertato dall’amministrazione Roberti l’Anpana, l’associazione che si sarebbe dovuta occupare della realizzazione di queste opere secondo una convenzione firmata con l’allora amministrazione Sbrocca, non avrebbe mai compiuto nulla di tutto questo. Di qui la decisione di revocare la convenzione. In particolare, secondo l’intesa firmata nel 2019, l’associazione a partire dal 30esimo giorno dalla stipula doveva iniziare alcuni lavori, da ultimarsi nei successivi 60 giorni: installazione di un circuito di videosorveglianza e monitoraggio del parco comunale con almeno 10 telecamere a circuito chiuso da installare entro 3 mesi dalla stipula della medesima convenzione; gestione e riqualificazione del Dog Park, sito all’interno del Parco, da utilizzarsi anche per manifestazioni canine, giornate cinofile ed interventi ad esso attinenti quali: il ripristino e messa in sicurezza del recinto perimetrale esterno con rete elettrosaldata di colore verde; il ripristino e manutenzione dei cestini rifiuti esistenti per la raccolta delle deiezioni canine e collocazione di un nuovo elemento completo di distributore sacchetti; il ricompattamento del terreno; il ripristino del manto erboso superficiale con semina rigenerante di prato resistente al calpestio; la riqualificazione dello spazio circostante il punto di erogazione dell’acqua già esistente mediante l’installazione di pavimentazione per verde urbano; la sanificazione dello stesso punto acqua, installazione di n. 3 pannelli a colori formato A6, riportanti le norme di comportamento da tenersi all’interno dell’area in argomento. L’amministrazione comunale ha verificato che il tempo di esecuzione dei lavori è abbondantemente scaduto e, che i lavori indicati,non risultano mai iniziati. L’Anpana nel carteggio poi scambiato col Comune aveva mostrato interesse solo all’ex vivaio e al Dog park. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha ritenuto inosservata la convenzione e ne ha disposto la revoca.