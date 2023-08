Parco Comunale di via Carducci: degrado e incuria senza precedenti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione inviataci da un nostro lettore: «“Rispettare il patrimonio comunale”. La scritta sul cartello posto all’ingresso del parco “comunale” di via Carducci, guardando le immagini, sembra quasi una beffa. Il parco “comunale” da tempo immemore è in stato di abbandono totale. La vegetazione in alcuni punti ha raggiunto anche i due metri di altezza: segno di una incuria senza precedenti. L’ennesima zona verde del quartiere abbandonata al proprio destino. Il marciapiedi non è assolutamente praticabile. Alcuni giochi installati per i più piccini sono stati rovinati dalla mancata manutenzione unita all’incuria. In una potenziale classifica il triste primato dell’abbandono, dovuto a degrado e incuria – conclude il nostro affezionato lettore – spetterebbe di diritto al parco “comunale” di via Carducci».