Parco “5 luglio”, quale futuro per l’attuale parcheggio?

«Il “parco 5 luglio 2015” è ancora, di fatto, un parcheggio». Le parole del sindaco, Roberto Gravina, pronunciate nella scorsa campagna elettorale, suonano d’attualità soprattutto oggi, quarto anniversario dell’intitolazione dell’area dell’ex Romagnoli che ricorda la storica visita di papa Francesco in città avvenuta nello stesso giorno del 2014. È però altrettanto noto che la Regione Molise, da tempo, ha individuato in quell’area il luogo ideale per realizzare la nuova sede.

Infatti, nel programma amministrativo per il Comune di Campobasso, stilato dal Movimento Cinque Stelle, nel sottoparagrafo dedicato al verde pubblico si legge della «creazione del parco V luglio che dovrà diventare finalmente un parco degno di questo nome, grazie soprattutto al confronto con la Regione per sviluppare un piano di riqualificazione dell’intera area comprendente anche l’ex hotel Roxy».

Una situazione che avrà di certo risvolti in futuro, visto soprattutto il degrado dell’ex hotel Roxy per cui il Comune, dopo la segnalazione di un privato cittadino, ha diffidato la Regione ad effettuare un intervento di bonifica e sanificazione dei luoghi (come da nota protocollo n. 43911 del 6 settembre 2018 e con la nota successiva n. 57103 del 19 novembre dello stesso anno), ma senza esito. Nulla però potrebbe offuscare le emozioni ancora vive di quella giornata di cinque anni fa, con l’arrivo di 100mila pellegrini in città quando, alle 10:30, papa Francesco celebrò in quell’area la Santa Messa da un altare incastonato in una grande capanna. Un altare di grande significato che si deve a un giovane senegalese che sul Paliotto ha raffigurato un ragazzo che sta sprofondando nella disoccupazione, nella droga, ma c’è il Papa che gli viene incontro. In serata, al rientro in Vaticano dopo il viaggio in Molise, il Pontefice non dimenticò di ricordare gli immigrati a un anno dalla sua visita a Lampedusa: «Mi reco ancora una volta spiritualmente al largo del mare Mediterraneo per piangere con quanti sono nel dolore e per gettare i fiori della preghiera di suffragio per le donne, gli uomini e i bambini che sono vittime di un dramma che sembra senza fine. Auspico che le istituzioni competenti, specialmente a livello europeo, siano più coraggiose e generose nel soccorso ai profughi», chiedendo ai cristiani e a tutti di «continuare a chinarsi su chi ha bisogno». Parole sempre attuali, oggi più che mai, da ascoltare e mettere in pratica.