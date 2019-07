«Parchimetro davanti al supermercato, costretti a fare lo slalom»

ISERNIA

Le strisce blu, probabilmente, sono rimaste indigeste agli isernini. Dopo le polemiche sull’aumento del numero dei parcheggi a pagamento, arrivano in redazione anche delle segnalazioni riguardanti questioni di carattere tecnico o logistico. In particolare, molte persone lamentano il posizionamento di un parchimetro lungo via XIV Maggio, proprio dinanzi a un noto supermercato. «La macchinetta che stampa i ticket necessari per parcheggiare – fanno sapere i cittadini – è stata collocata proprio dinanzi alle porte d’ingresso del negozio, intralciando gli avventori dello stesso».