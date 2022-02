Parchi eolici, un nuovo progetto spaventa il Comitato a difesa del territorio molisano

Si tratta di un impianto di 12 aerogeneratori che vedrebbe la sua realizzazione tra San Martino e Rotello. Don Nicola Pietrantonio chiede un incontro urgente con l’assessore regionale Pallante

Esprime tutta la sua preoccupazione, raccogliendo le voci di dissenso Don Nicola Pietrantonio, presidente del “Comitato per salvaguardia del territorio molisano” contro quella che definisce “l’ennesima minaccia al patrimonio produttivo, paesaggistico, culturale, identitario del territorio basso molisano, in nome del preminente richiamo alle fonti di energia rinnovabili”.

Incombe sul territorio un altro progetto.

Si tratta di un mega impianto da 48 megawatt, composto da ben 12 aerogeneratori alti 200 metri, che vedrebbe la sua realizzazione tra i comuni di San Martino in Pensilis e Rotello (in località contradada Bosco Pontoni), dopo quello già contestato nei mesi scorsi del “Parco Eolico Campomarino” che andrebbe a ricadere sull’agro dei Comuni di Campomarino e Portocannone.

Ancora una volta tra produzioni agroalimentari eccellenti e uliveti secolari. Ancora una volta dove il connubio geomorfologico, climatico e di antiche capacità produttive, verrebbe irrimediabilmente compromesso.

Come noto – scrivono dal Comitato – il progetto dell’azienda ha ottenuto l’avallo del Mite.

Manca l’ok del Mibac e pertanto dovrà essere discusso in Consiglio dei Ministri.

Non si può accettare che determinate aree territoriali – tuonano – vengano stravolte e snaturate in modo così superficiale e selvaggio nelle peculiarità ambientali, economiche e sociali, in nome della necessità di aumentare le fonti di energia rinnovabili e, verosimilmente, di interessi economici sottintesi; non si può accettare, quando è stato lo stesso ministro per la Transizione energetica Roberto Cingolani a porre in risalto il concetto di just transition, spiegando che “una transazione giusta deve essere sostenibile sul piano ambientale come su quello sociale”.

Il territorio e i molisani attendono con estrema urgenza che finalmente si proceda alla zonizzazione e alla individuazione delle aree idonee per gli impianti fortemente impattanti nell’ambito del Piano Energetico Ambientale Regionale.

I tempi non ci consentono più di rimanere indietro.

Pertanto il Comitato, interpretando l’unanime senso di timore e di disapprovazione espresso da più parti, vista l’estrema necessità di una specifica regolamentazione, chiederà un incontro urgente con l’assessore per le Politiche energetiche e l’Ambiente Quintino Pallante, al fine di sollecitare l’approvazione del Piano Energetico.

Le voci singole e solitarie, per quanto determinate, non basteranno a far prevalere la comune istanza. L’unica strada percorribile è quella di unirsi, cittadini, comitati e rappresentanti territoriali, imprenditori e associazioni, a difesa compatta e univoca del nostro territorio e di quelle grandi eccellenze che con estrema tenacia ha saputo creare e mantenere.