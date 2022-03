Parchi eolici e fotovoltaici, sindaci e associazioni chiedono un incontro urgente con Toma

L’obiettivo è presentare una proposta integrativa del Piano Energetico Ambientale Regionale che individui le zone più adatte alle installazioni

Un incontro urgente con il governatore Toma e gli assessori Pallante, Cotugno e Cavaliere per regolamentare l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

E’ quanto richiesto da Sindaci, Associazioni di Categoria, Comitati, aziende e cittadini, riunitisi per contrastare i numerosi progetti di insediamento di impianti eolici e fotovoltaici sui terreni agricoli del Basso Molise e su tutto il territorio regionale. Si tratta di “impianti estremamente invasivi – scrivono in una nota – che minano il nostro straordinario patrimonio agricolo di qualità, nonché quello ambientale, paesaggistico e culturale, su aree economicamente strategiche per la produzione di uve e vini pregiati, oli rinomati a livello mondiale e per il comparto agricolo intensivo generale.

Nella nota esprimono il forte dissenso e le fondate concrete preoccupazioni che sono alla base di una richiesta di incontro per presentare una proposta integrativa del Piano Energetico Ambientale Regionale che individui le zone più adatte alle installazioni eoliche e fotovoltaiche e cavidotti connessi.

Pienamente consapevoli della sfida epocale che ci attende per la transizione energetica, ma, con la determinazione di chi ha scelto di rimanere tenacemente ancorato a

questa terra, chiediamo che sia preservato da iniziative sconsiderate e irrispettose della storia e del lavoro, del nostro eccellente patrimonio produttivo agroalimentare e del nostro equilibrio ambientale e sociale già sostenibile per sua stessa natura.