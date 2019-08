Parchetti e aree verdi, scatta la pulizia straordinaria dai rifiuti

In azione gli operatori della Rieco. L’appello ai cittadini incivili

In questi giorni le squadre della Rieco Sud sono impegnate nella pulizia straordinaria dei parchetti e delle aree verdi della città. Purtroppo la pulizia ordinaria di tali zone deve essere spesso affiancata da interventi straordinari a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini che gettano i rifiuti per terra nonostante la presenza dei cestini gettacarte, i quali spesso vengono utilizzati impropriamente per il conferimento dei rifiuti domestici causando di fatto degrado urbano e sporcizia generale. Gli interventi effettuati riguardano i parchetti di via Germania e via Inghilterra, l’area verde dell’ex Nautico e della Schweitzer, i marciapiedi e le aiuole di viale Trieste, le aree verdi di via Panama e via Cile. Si rinnova l’invito ad un maggior senso civico e si ricorda a tutti i cittadini che l’Ecocentro di via Arti e Mestieri, 27 è aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 17.30.