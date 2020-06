Parcheggio selvaggio su corso Skanderberg, «Stiamo lavorando per risolvere»

“In questi giorni -ha commentato l’assessore comunale Antonio Saburro- diversi concittadini hanno sollevato il problema del parcheggio selvaggio su corso Skanderberg e queste segnalazioni le accolgo sicuramente in modo favorevole, perché la problematica c’è e la conosciamo un po’ tutti. Voglio puntualizzare però, che questa situazione esiste da sempre (anche quando in piazza Vittorio Veneto si poteva parcheggiare) e non è certo colpa del doppio senso di marcia che abbiamo ripristinato dopo il nostro insediamento. La scelta del ritorno al doppio senso di marcia era nel nostro programma elettorale e sono convinto ancora oggi che abbiamo fatto la scelta giusta per Campomarino. Non posso certo accogliere favorevolmente però chi pensa di sparare cose che non corrispondono a verità come qualche ex amministratore. Affermare che sono state raccolte 80 firme per ripristinare il doppio senso di marcia, oltre che essere una grande bugia (considerato il fatto che la gente si è riversata in massa per firmare la petizione), offende i tanti concittadini che con convinzione hanno firmato sotto acqua e vento. Se poi a questa grande bugia si aggiunge il fatto che viene anche affermato che ci vogliono 20 minuti per attraversare un tratto di 100 metri allora credo che veramente l’unico problema sia l’“indigestione” elettorale… Chiarito questo aspetto, preciso che anche a me non piace vedere il caos che si crea quando i vigili purtroppo non ci sono perche’ impegnati in tante altre attività, ma stiamo lavorando con la Polizia Locale, che ringrazio per il lavoro che svolge al servizio della nostra comunità (anche sotto Covid sempre attiva) per cercare di migliorare la situazione. Ad ogni modo la situazione oggi, sabato 20 giugno, e’ questa che vedete nella foto”.