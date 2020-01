Parcheggio selvaggio anche in curva per andare in chiesa, cittadini infuriati

Impossibile il passaggio di due auto insieme nonostate il doppio senso e il segnale di divieto di sosta e fermata

CAMPOBASSO. Parcheggio selvaggio, nonostante il segnale che vieta la sosta e la fermata, nella strada a doppio senso che passa tra la Questura di Campobasso e la chiesa di San Paolo, specialmente durante le funzioni religiose. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che risiede in quella strada, la quale ci riferisce anche che «i vigili urbani del capoluogo i quali, dopo numerose telefonate circa il parcheggio incivile dei cittadini, rispondono presenti ma non agiscono mai».

Inoltre, nella stessa strada «riescono a passare, a fatica, due automobili ma quando ci sono funzioni religiose – ha spiegato ancora – le persone tendono a parcheggiarsi finanche in curva in modo tale da rendere impossibile il passaggio di due automobili contemporaneamente. Nonostante le chiamate ripetute, resto in attesa anche più di 30 minuti, ma le pattuglie non arrivano mai». E allora, come si suol dire, considerando la vicinanza con il luogo sacro, «il ben di un anno se ne va in una bestemmia» nella speranza che non accada nulla di spiacevole in termini di danni a cose o persone, ma soprattutto che chi di competenza si decida finalmente ad intervenire per mettere fine a questo malcostume.