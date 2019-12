Parcheggio gratuito in centro a Campobasso per il periodo delle festività natalizie

CAMPOBASSO. In vista del periodo natalizio, l’amministrazione comunale di Campobasso, in accordo con la società che gestisce e regola la sosta dei veicoli con orari e tariffe giornaliere, ha disposto che il parcheggio sulle strisce blu sia gratuito nel periodo che va dal 22 dicembre prossimo al 1° gennaio 2020. Alla base della decisione la volontà del Comune di far vivere più liberamente il centro cittadino, per svago e compere, a turisti e residenti. A questi ultimi, tuttavia, il sindaco Roberto Gravina ha raccomandato di non occupare gli stalli blu come anche ai commercianti chiedendo «comprensione e buona volontà per questo periodo festivo».