Parcheggio gratis per auto elettriche o ibride

A Campobasso esenzione totale dal pagamento della sosta ai possessori di auto elettriche o di autovetture con alimentazione ibrida da combustione-elettrica. Lo conferma una delibera di Giunta comunale. Già dal 2016 l’amministrazione si era mossa in tale direzione. La facoltà di riservare alla cittadinanza superfici o spazi di sosta a titolo gratuito od oneroso è concessa ai Comuni dalla legge. Con la delibera appena approvata dall’Esecutivo Battista, il parcheggio gratuito per i possessori di auto elettriche o con alimentazione ibrida da combustione-elettrica è previsto fino alla scadenza contrattuale della gestione dei parcheggi pubblici da parte della società AJ Mobilità.

La decisione è stata presa per incentivare la mobilità alternativa delle auto elettriche o con alimentazione ibrida. E’ compito del gestore dei parcheggi per conto del Comune di Campobasso attivare tutte le attività necessarie per il rilascio del permesso temporaneo.

Per il rilascio del permesso sarà necessario recarsi presso gli uffici della società AJ Mobilità esibendo il certificato di proprietà o il libretto di circolazione dell’autovettura da cui si evince che la stessa sia ibrida o elettrica, unito al documento di riconoscimento del richiedente l’esenzione. Il gestore dei parcheggi a Campobasso dovrà avviare, d’intesa con l’assessorato alle Politiche per l’Ambiente, tutte le procedure al fine di consentire ai veicoli elettrici ed ibridi di effettuare la sosta gratuita in tutte le aree pubbliche preventivamente individuate.