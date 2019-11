Parcheggio Cardarelli al buio, illuminazione ripristinata

L’Asrem, competente per gli interventi di manutenzione, è intervenuta per rimettere in funzione l’impianto

CAMPOBASSO. In merito alla nota di ieri, mercoledì 13 novembre, a firma di Cittadinanzattiva sul parcheggio dell’ospedale Cardarelli rimasto al buio per diversi giorni con tutti i rischi connessi per le auto parcheggiate e per i passanti (L’ARTICOLO QUI), siamo venuti a conoscenza che la competenza per questo tipo di interventi è in capo all’Asrem (non, quindi, al Comune di Campobasso) e che, chi si occupa della manutenzione, ha già provveduto a ripristinare, almeno parzialmente, l’impianto di illuminazione. Tuttavia, una lampada della torre faro è sempre attiva per non lasciare la zona completamente al buio con la pioggia degli ultimi giorni che ha rallentato i lavori di ripristino, i quali saranno comunque completati nelle prossime ore.