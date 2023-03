Parcheggia il treno e scende a fare la spesa al supermercato, succede in Molise

Episodio oggetto di una domanda nella puntata di martedì 14 marzo de L’Eredità

Molise ancora protagonista sulle reti Rai, ma stavolta non c’entra il turismo. Un curioso episodio, che ha suscitato ovviamente l’ilarità dei presenti ed ha scatenato il web, è stato riportato nella puntata di ieri sera, martedì 14 marzo, de L’Eredità, in onda su Rai Uno. Una domanda ad un concorrente ha riguardato la nostra regione e abbiamo scoperto che alcuni passeggeri del treno proveniente da Roma hanno raccontato che il treno, fermandosi alla stazione di Venafro, non ha ripreso la corsa verso Isernia nonostante il semaforo verde. Poco dopo hanno visto il capotreno risalire in cabina con le buste della spesa.

Risposta sbagliata da parte del concorrente e ovviamente ilarità da parte di Flavio Insinna e del pubblico presente in studio.

IN ALTO IL VIDEO