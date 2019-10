Nella serata di sabato controlli nelle zone della movida

Continua il giro di vite della Polizia Municipale di Campobasso contro i parcheggi selvaggi, in particolare nelle zone della movida. Così come aveva annunciato l’amministrazione comunale (che aveva promesso continuità nei controlli), anche nella serata di ieri (sabato 26 ottobre) la zona è stata presidiata dagli agenti che hanno effettuato una raffica di multe sia in Piazza Pepe che nello spazio dell’adiacente villetta Flora. Controlli che sono andati avanti per diverse ore e hanno impegnato gli agenti fino a tarda notte. Un’attività svolta per garantire, col rispetto delle disposizioni, la maggiore sicurezza della circolazione stradale, e con l’obiettivo di sanzionare le infrazioni più gravi commesse da automobilisti indisciplinati.