Parcheggi selvaggi e controlli insufficienti: al vecchio Romagnoli vincono le criticità

Aumentano le segnalazioni dei cittadini: passaggi spesso ostruiti, controlli non sempre tempestivi. E l’ampia area di viale Manzoni, distante pochi metri, resta deserta…

Questione di comodità o, se vogliamo, di abitudine. Sta di fatto che le criticità al vecchio Romagnoli, area parcheggio non a pagamento del centro cittadino, restano tutte in primo piano, con esponenziale aumento delle segnalazioni da parte dei campobassani, ‘colpevoli’ – oggettivamente parlando – soltanto di gnorare in maniera cronica l’ampia area di sosta di viale Manzoni, distante una manciata di metri.

Sul resto, tra stalli ridotti, controlli insufficienti e inciviltà isolate, i cittadini restano vittime, vittime costrette ad alzare la voce per chiedere verifiche opportune. All’altezza delle due curve dello stadio che fu, ad esempio, continuano a verificarsi parcheggi selvaggi (con transito ostruito) e una poco chiara disposizione delle automobili. “Servono multe e controlli più attenti”, la richiesta proveniente da più fronti.

Che fornisce un ulteriore dettaglio. “Si rischia di restare imbottigliati – costretti ad improbabili retromarce a causa di mancata accortezza da parte di chi ostruisce il passaggio pur di trovare o ‘inventarsi’ un posto”. Un caos che si produce a più riprese, meritevole di più attenzione al fine di evitare disagi… evitabili. E quotidiani.