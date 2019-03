Parcheggi, rivoluzione in via Pepe: spunta il cartello di sosta a 30 minuti

REDAZIONE TERMOLI

Quei cartelli sono spuntati «all’improvviso, dalla sera alla mattina», gettando nel caos non solo i residenti ma anche gli esercizi commerciali che affacciano lungo la strada. Siamo in via Pepe, 20 metri o poco più di strada in pieno centro a Termoli, piccola arteria che interseca da un lato la parte finale di Corso Nazionale, quella che affaccia sulla Madonnina, e dall’altro lato Corso Fratelli Brigida. Una strada che finora era considerata una “isola nel deserto”, lontana dai problemi di parcheggio a pagamento, spazzamento o dischi orari. «Che fosse difficile parcheggiare sì – affermano i residenti – parcheggiavano un po’ tutti, ma almeno se si trovava il posto potevamo restare parcheggiati. Considerate che qui oltre agli esercizi commerciali c’è già un palazzo con 36 appartamenti senza garage e a breve ne sarà terminato un altro dove ci saranno anche negozi e una farmacia. Ci spiegate le macchine dove dobbiamo lasciarle?», si interrogano i residenti esasperati dall’ennesimo cambiamento che rende particolarmente complicata la situazione del centro. Una lamentela che accomuna anche gli esercenti commerciali, alcuni dei quali hanno deciso di spostarsi in zone più periferiche come via Firenze «dove almeno i nostri clienti possono trovare parcheggio. La situazione era già difficile prima di Natale, poi con l’apertura di via Dante è diventata complicatissima. Sotto Natale è stato il caos e abbiamo avuto innumerevoli perdite economiche. Così non si può andare più avanti e abbiamo deciso di trasferirci». «Non sappiamo quale sia l’intenzione di questa amministrazione comunale che sembra voglia più che altro svuotare il centro – commentano altri commercianti – chi ha un negozio non può fare altro che andare via perché qui, se non si può arrivare con la macchina, non viene più nessuno». E così alle lamentele dei commercianti di Corso Umberto I si sono aggiunte anche quelle di via Pepe. «Ci spiegate con 30 minuti uno che dovrebbe fare? Non c’è neanche il tempo di entrarci in un negozio o di entrare in banca. Prima di togliere i parcheggi dovrebbero crearne di nuovi».