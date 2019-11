Nuovo affondo dell’Associazione Salviamo il Quartiere Vazzieri: «Atto vergognoso nei confronti delle fasce deboli»

Una nuova nota è giunta in redazione da parte dell’Associazione “Salviamo il Quartiere Vazzieri” che da tempo chiede all’amministrazione comunale maggiore attenzione per una delle zone più popolose della città di Campobasso.

«Lo scorso 23 agosto – si legge nella nota – abbiamo denunciato una situazione gravissima (QUI L’ARTICOLO) che si è verificata in città: parcheggi per disabili in fondo ad una pendenza. A quasi 3 mesi di distanza (e dopo innumerevoli sopralluoghi della polizia municipale) il Comune di Campobasso ci mette la toppa.

Che, purtroppo, è peggio del buco.

Operai (presumibilmente del Comune) hanno cancellato i vecchi stalli per disabili (che si trovavano in fondo alla discesa ma perlomeno in pianura) e, udite udite, li hanno posizionati in discesa! In poche parole, per un disabile, parcheggiare nei posti lì assegnati e, soprattutto scendere dalla propria auto è praticamente impossibile.

Si tratta dell’ennesimo atto vergognoso compiuto nei confronti delle fasce deboli della popolazione. Un atto inqualificabile che mortifica le persone e contribuisce solo ad emarginare i disabili.

Questa sarebbe la città inclusiva? Non sappiamo spiegarci perché si continua oltretutto ad intervenire con scempi ambientali e con aberrazioni giuridiche in un’area dove non è stato rispettato nessun vincolo urbanistico e che invece, come abbiamo denunciato da tempo, dovrebbe fornire tutt’altro ai cittadini (area destinata al verde pubblico etc).

Lo scorso 6 ottobre il sindaco Roberto Gravina e l’assessore Simone Cretella hanno “indossato” per alcune ore le vesti di persone disabili e hanno potuto toccare con mano quanto Campobasso sia ancora troppo poco inclusiva.

Ebbene, anche dopo quella prova, per tutta risposta il Comune cosa fa? Crea ulteriori barriere? Chiediamo al sindaco Gravina e all’assessore Cretella di recarsi sul posto con la propria auto, parcheggiarsi nello stallo riservato ai disabili e scendere, normalmente: poi saranno loro a fare le valutazioni del caso».