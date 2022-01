Parcheggi, meno agevolazioni per auto ibride. Ma potrebbero essere riviste in base alla cilindrata

L’amministrazione comunale, attraverso delibera delle ultime settimane, ha elencato i cambiamenti concernenti le agevolazioni sui parcheggi a pagamento destinate ad auto ibride ed elettriche. Su queste ultime, resta in vigore l’esenzione totale; sulle ibride, in costante aumento, come noto si è provveduto a rimodulare gli sgravi, attivi in toto soltanto nel 2022 su prima immatricolazione.

“Un cambiamento necessario” , ha ribadito l’amministrazione, anche se le proposte restano sul tavolo e soggette ad essere esaminate. Una di queste, giunta un anno fa dal consigliere Trivisonno (Pd), riguarda la riorganizzazione degli sgravi sull’ibrido senza opera di generalizzazione. Vale a dire modulare l’esenzione, parziale o totale che sia, tenendo conto della cilindrata del mezzo. Morale: una utilitaria ibrida da città di piccole dimensioni deve accedere più facilmente all’esenzione rispetto ad automobili dalla cavalleria e dal prezzo più sostanziosi.

La proposta, seppur non inserita nell’ultimo atto comunale divenuto delibera, piace (e molto) anche all’amministrazione comunale, che starebbe valutando di inserire la stessa nei prossimi mesi. “Come ribadito – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Cretella – siamo pronti ad accogliere le idee e le ‘clausole’ che possono portare equo beneficio ai cittadini. Questa rivisitazione sull’ibrido appare ragionevole e sarà certamente attenzionata anche in ottica post 2022”.

Sullo sfondo c’è anche un possibile lieve rincaro – riguardante tutti i mezzi – per le soste su strisce blu. Anche qui, attenzionato il centro cittadino. “La tariffe – ha spiegato Cretella – sono assolutamente abbordabili e se vogliamo ridotte. Raggiungere il pieno centro in auto e’un privilegio, dovrebbe essere considerato tale. Pertanto non andrebbe esclusa una rivisitazione delle stesse tariffe nelle aree di sosta più centrali”.