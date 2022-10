Parcheggi, la richiesta dell’OdG al Comune: “Due posti auto per i nostri operatori che svolgono un servizio pubblico”

Presentata in conferenza stampa, nella nuova sede dell’Ordine in via Longano a Campobasso, l’Odg e la mozione che approderanno in Aula dal presidente Vincenzo Cimino con i consiglieri Esposito (primo firmatario), Venditti, Colagiovanni e Annuario

“Vogliamo avviare un percorso normativo per chi esercita la funzione giornalistica in questa città, che ha in centro la maggior parte delle istituzioni, di avere due posti auto dedicati. Ho chiesto una mano al consigliere Esposito, che è stato il primo firmatario di una mozione, e anche agli altri che conosco, tra cui quelli del Pd, che hanno accolto la nostra istanza”. L’annuncio a chiare lettere arriva direttamente dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino, che ha tenuto una conferenza stampa nella nuova sede di via Longano a Campobasso con i capigruppo di Forza Italia, Esposito, dei Popolari per l’Italia, Colagiovanni, e di Fratelli d’Italia, Annuario.

“L’obiettivo è politico – precisa l’esponente forzista, primo firmatario della mozione sulla Pianificazione Culturale Urbana protocollata lo scorso 20 ottobre –. Si tratta di un servizio pubblico fondamentale che il capoluogo di regione deve riconoscerlo. Lo farà attraverso gli strumenti legislativi e regolamentari (un Ordine del Giorno ad hoc che sarà discusso in Consiglio comunale con l’audizione dell’Ordine dei Giornalisti, ndr) che lo permetteranno anche se, probabilmente, ci saranno dei limiti posti dal Codice della Strada secondo cui non si può assegnare ‘tout court’ due posti dedicati sulle strisce blu, ma anche delle deroghe possibili. Vogliamo che si trovi insieme una soluzione, magari all’unanimità, considerando che altre città hanno adottato iniziative in tal senso e ne approfitto per dire – conclude Esposito – che daremo ulteriore spazio e dignità anche nelle strette vicinanze del palazzo del governo regionale (via Genova, ndr)”.