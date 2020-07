Parcheggi gratuiti sui due lungomari di Termoli durante la domenica

Chi vorrà andare al mare a Termoli, da domenica, potrà evitare di pagare il parcheggio sui due lungomari della città. E’ l’iniziativa che è stata lanciata dall’amministrazione comunale di Termoli a seguito della delibera di Giunta Comunale n° 159 del primo luglio scorso, si comunica che a partire da domenica prossima, 12 luglio 2020, saranno gratuiti i parcheggi a linee blu, stalli estivi” sui due lungomare nord e sud della città adriatica. Il provvedimento, valido solo per la domenica e per i giorni festivi, resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. «Si specifica – si legge in una nota stampa del Comune di Termoli – che la delibera si riferisce solamente agli “stalli estivi” dei lungomare nord Cristoforo Colombo e sud di Rio Vivo, mentre restano inalterate le tariffe per tutte le altre zone della città. La Giunta Comunale ha anche previsto per i giorni feriali, e sempre per gli “stalli blu” dei due lungomare, una tariffa unica di due euro, valida dalle 8,30 alle 20, per chi volesse rimanere in sosta con il proprio mezzo per tutto il giorno. Infine, sempre a far data dal prossimo 12 luglio, la sosta a pagamento per i due lungomare nord e sud è prevista fino alle ore 20 e non più fino alle ore 24 come accadeva la scorsa estate».