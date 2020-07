Parcheggi al mare, gratis la domenica e i festivi. Tariffa giornaliera a 2 euro

Il ticket per il parcheggio degli stalli estivi non si pagherà la domenica e i giorni festivi sia sul lungomare nord che su quello sud. E’ questo quanto previsto dall’amministrazione Roberti che attraverso una delibera di Giunta datata primo luglio ha voluto tendere la mano al turismo. Si è poi arrivati a ridurre l’orario del pagamento dalle 24 alle ore 20 tutti i giorni e fino al 30 settembre. Nello specifico è stata istituita una tariffa giornaliera che va dalle ore 08:30 alle ore 20:00 di € 2,00 per le autovetture (frazionabile, con un minimo di € 0,50 cent) e di € 3,00 (frazionabile, con un minimo di € 0,75 cent) per caravan e similari, con possibilità di parcheggio sui soli stalli estivi del lungomare nord e sud fino al 30 settembre.