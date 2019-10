Parcheggi a tempo in piazza Giustino d’Uva per incentivare il commercio

Nuove modifiche alla segnaletica orizzontale di Isernia. Nei prossimi giorni ulteriori stalli con disco orario

ISERNIA. Parcheggi a tempo in piazza Giustino d’Uva. Sono previsti nuovi otto stalli con disco orario nei pressi della chiesa Santa Maria Assunta. Nell’ordinanza il dirigente del terzo settore spiega che la scelta è legata alla volontà di incrementare il rapporto osmotico tra le attività commerciali esistenti nella zona e l’utenza. Una problematica che il Comune aveva già evidenziato in altre arterie del centro cittadino, come ad esempio la vicina via Molise, dove la sosta lunga risulterebbe svantaggiosa per le attività commerciali della zona. Le modifiche alla segnaletica orizzontale, fanno sapere dal Municipio, saranno permanenti e, dunque, si procederà all’istituzione di otto stalli di sosta oraria in Piazza Giustino D’Uva, negli spazi tangenti la parte interna della piazza, sui due lati della stessa paralleli alla facciata della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Le modifiche saranno effettive dopo la realizzazione della segnaletica.