Paralisi prima commissione, Toma verso l’azzeramento della giunta

Prende sempre più piede l’ipotesi di azzeramento della giunta regionale, già accennata nel nostro servizio di ieri sul blocco della Prima Commissione consiliare della Regione che impedisce la trasmissione del bilancio in aula. La prima idea era stata quella di far dimettere l’assessore Vincenzo Cotugno, che così sarebbe rientrato in pieno nelle sue funzioni di componente della Prima Commissione al posto di Cefaratti. Ma Cotugno si è opposto, lui non si sarebbe dimesso, a questo punto Toma potrebbe azzerare la giunta, giusto il tempo necessario a far tornare Cotugno in Prima Commissione, votare il bilancio e sbloccare così l’impasse che si è creata. Molto probabile quindi che, come già successo in passato, Toma proceda ad un azzeramento ‘lampo’ per poi ricostituire la giunta subito dopo il passaggio in Prima Commissione. Tutto si sta decidendo in queste ore di frenetiche trattative. (Redis)