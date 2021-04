Parabadminton, Giuseppe Maurizio sale sul podio e si qualifica ai Campionati italiani

Cinque partite su sei vinte ed una medaglia d’argento portata a casa. Una prestazione importante quella di Giuseppe Maurizio, atleta dell’A.S.A.M. di Isernia che in Sicilia, a Palermo, ha dato il meglio di se in occasione del Torneo di qualificazione ai Campionati italiani di Parabadminton che si terranno il prossimo novembre. “Purtroppo – ha spiegato Giuseppe Maurizio – non ho potuto allenarmi come avrei voluto a causa delle restrizione imposte dalla misure anticovid. Nonostante tutto sono contento della mia prestazione”. Grande soddisfazione anche da parte del tecnico Carmine Iacovella, sempre al fianco dell’atleta molisano. “Un successo che scalda il cuore in questo periodo ancora difficile – ha rimarcato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – impegno e passione sono stati premiati” .