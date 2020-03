Papà in videochiamata per assistere al parto, succede al Cardarelli

REDAZIONE

Diventare genitori ai tempi del Coronavirus porta le neo mamme e i neo papà ad avere ancora più timore. Da tutti i fronti, però, i medici continuano a tranquillizzare le mamme in dolce attesa. Se è però vero che le misure di sicurezza diramate dall’Asrem sono più stringenti perché ad esempio il Cardarelli di Campobasso è hub di riferimento per il Covid, dall’altro c’è l’umanità degli operatori sanitari che si organizzano per rendere il tutto più “umano”. Al momento del parto non è possibile che ci sia il marito. Nessun familiare, proprio in virtù delle disposizioni di sicurezza dettate per il centro Covid. In questi casi ecco che interviene l’équipe coordinata dal responsabile del reparto Franco Doganiero «La gravidanza e il parto ancora di più sono momenti importantissimi e delicati per una donna. Ci rendiamo perfettamente conto -ha spiegato il responsabile a Primopiano Molise- di cosa significa che non possa esserci il marito o una persona di fiducia. Per questo le ostetriche si sono organizzate per far partecipare comunque i familiari, il marito principalmente, con le videochiamate. Un modo per garantire la sicurezza imposta dalle linee guida e dal buon senso in questo momento così difficile e anche la presenza delle persone che amano la partoriente».