Papa Francesco di ritorno dalla Gmg a Lisbona: nomina Termoli e don Benito rispondendo ai giornalisti

“Il viaggio di ritorno sull’aereo papale. La conferenza stampa e la sorpresa del riferimento ad un parroco a bordo e la citazione della città di Termoli da parte di Papa Francesco”. Così don Benito Giorgetta conclude il suo racconto social della Gmg di Lisbona. Dopo essere stato invitato sul volo per il Portogallo dallo stesso Papa Francesco, una nuova sorpresa per don Benito. Il papa, infatti, rispondendo ad una domanda fatta da Jean-Marie Guénois per le Figaro è riportata da Vatican news ha detto: “I giovani non hanno molto tempo di attenzione. Pensa che se tu fai un discorso chiaro con un’idea, un’immagine, un affetto, ti possono seguire otto minuti. Tra parentesi, nell’Evangelii Gaudium, la prima esortazione che ho fatto, ho scritto un lungo capitolo sull’omelia. Perché qui c’è un parroco (riferimento a Don Benito Giorgetta, parroco di Termoli, ndr) che sa che le omelie alle volte sono una tortura, una tortura, che parlano bla, bla, e la gente… In qualche paesino, non so se a Termoli, gli uomini escono a farsi una sigaretta e tornano”.