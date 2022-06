“Paolo Saverio Di Zinno e i suoi misteri”, domani l’incontro al museo in via Trento

Il cartellone del Festival dei Misteri propone anche l’appuntamento con la rassegna “Ti racconto un libro” alla sala cinema Alphaville in via Muricchio con Paola Malanga, direttore artistico della Fiera del Cinema di Roma

Per mercoledì 8 giugno, il cartellone del Festival dei Misteri, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, propone due appuntamenti pomeridiani.

Alle 18, presso il Museo dei Misteri in via Trento, si terrà l’incontro “Paolo Saverio Di Zinno e i suoi Misteri”. L’evento rientra nel programma di “Campobasso in Comune”, che mira a dare il giusto risalto alle peculiarità storiche e culturali cittadine ed è organizzato dall’Amministrazione comunale insieme alla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) sezione Molise. Il progetto, partito a marzo, prevede un appuntamento ogni mese fino all’autunno. Principale relatore dell’appuntamento di mercoledì 8 giugno presso il Museo dei Misteri, incentrato sulla figura di Paolo Saverio Di Zinno, sarà la dottoressa Noemi Paduano.

È fissato, invece, alle 18:30, l’appuntamento di “Ti racconto un Libro” presso la Sala Cinema Alphaville in via Muricchio, con Paola Malanga che, insieme alla giornalista Rai Chiara Balestrazzi, presenterà il suo libro “Il cinema di Truffaut”. Paola Malanga, nuovo direttore artistico della Festa del Cinema di Roma e Vice Direttore di Rai Cinema, parlerà della sua opera, rivolta non solo a chi sente la mancanza del grande regista francese, ma anche e soprattutto a chi non lo conosce, nella speranza che i giovani possano trovare in lui un compagno segreto per portare alla luce e far avverare anche i sogni che sembrano impossibili. L’incontro è organizzato in collaborazione con la INCAS Produzioni di Campobasso.

Ti racconto un libro 2022 è il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.