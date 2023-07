Paolo Fede, dottore magistrale in “Economia e Professione” da… 110 e lode

Il 24 luglio è stata una giornata di festa per Paolo Fede, che ha conseguito la laurea magistrale in “Economia e Professione” presso l’Università di Bologna. Con una votazione di 110/110 e lode, Paolo ha dimostrato eccellenza accademica e dedizione nello studio.

Gli zii Mauro e Antonella, insieme ai cugini, non hanno perso l’occasione per congratularsi con il neo dottore per il brillante traguardo raggiunto.

A Paolo un augurio speciale anche da parte della redazione de “Il Quotidiano del Molise”.