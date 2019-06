Paolo, dal coma alla “nuova” vita: in Molise per ringraziare chi gli è stato vicino

Dal pericolo di vita al completo recupero. Paolo, il ragazzo di Grosseto che cadde da un muretto di 4 metri durante un torneo di softair a San Biase, è tornato in Molise a distanza di un anno dal brutto incidente.

Era il 9 giugno del 2018 quando a San Biase si stava svolgendo l’ultima tappa del campionato di Softair Italian Shake, una gara di 24 ore alla quale hanno preso parte circa 200 sportivi da tutta Italia. Quella notte Paolo, membro del team Fha, cadde da un muretto contenitivo nei pressi del centro abitato. Una caduta violenta e accidentale. La corsa in ospedale, verso il Cardarelli di Campobasso: il coma, il pericolo di vita ed un grave trauma cerebrale. Il delicato intervento neurochirurgico gli ha salvato la vita. I giorni infiniti di ansia per i suoi familiari più stretti, la madre Maura, la compagna Alessandra, Marco il compagno di Maura, l’intera comunità di San Biase e di tutti gli organizzatori del Comitato regionale Abruzzo Molise dalla Figt.

In quelle settimane di attesa, mentre Paolo lottava per la vita nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli, tutta l’Italia del softair si è mobilitata mostrando vicinanza con lo slogan “Forza Paolo”.

Paolo ha tenuto duro e correndo come un treno ha superato il rischio di vita, ha risposto positivamente ai tentativi di risveglio per poi proseguire in modo straordinario il suo recupero. Dopo circa 6 settimane è stato trasferito nel centro specialistico di Volterra, in Toscana, dove ha continuato la sua riabilitazione.

Ora Paolo sta bene ed è tornato alla normalità. Ad un anno di distanza è di nuovo in Molise per conoscere le persone che gli sono state vicino, in primis il personale del reparto di rianimazione del Cardarelli, che ha dimostrato professionalità e sensibilità umana, i dottori Flocco, Ianiri, Torrente, Niro e Aloisi. Ha fatto visita anche alla piccola comunità di San Biase, rappresentata dal sindaco Isabella Di Florio. Ha salutato gli amici dell’associazione Night Hawks di Campobasso, che gli sono stati sempre vicini in questo lungo percorso riabilitativo.

A Paolo, alla mamma Maura, alla compagna Alessandra, a Marco, auguriamo un bene infinito.