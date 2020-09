Paolo Cortellini nuovo allenatore del Termoli Calcio 1920

Il nuovo allenatore del Termoli Calcio 1920 è Paolo Cortellini. La decisione è stata presa nei giorni scorsi a seguito della volontà dell’allenatore Gianluca Scanzano di non poter più proseguire, a causa di motivi personali, con l’incarico che gli era stato conferito ad inizio stagione. A Scanzano va il merito di aver avviato la preparazione estiva del Termoli Calcio 1920 fin dalla fine dello scorso mese di agosto. La società, di comune accordo con Scanzano, sta verificando la possibilità di affidargli la guida tecnica della squadra juniores. Decisione che verrà presa solamente nelle prossime ore quando sarà più chiaro il quadro della situazione che si sta delineando. Per l’impegno manifestato e l’impegno profuso sul campo il Termoli Calcio 1920 invia a Scanzano i ringraziamenti più sinceri e sentiti. Allo stesso tempo il Termoli Calcio 1920 da il benvenuto a mister Paolo Cortellini che si è messo subito al lavoro dirigendo già due allenamenti al Cannarsa. Domani sarà regolarmente in panchina in trasferta contro il San Leucio Volturina per la seconda giornata del Campionato di Eccellenza molisana.