Paolo Belli torna a scaldare le piazze, appuntamento il 27 luglio a Trivento

Il live del cantante emiliano e della sua Big Band è ad ingresso gratuito. Il sindaco Corallo: concerto fortemente voluto

Prosegue con grande successo il tour estivo 2022 di Paolo Belli: il nuovo appuntamento per tutti gli amanti del divertimento e della musica dal vivo è in Molise, a Trivento, mercoledì 27 luglio alle 21:45 in Piazza Calvario.

“Il concerto di Paolo Belli, fortemente voluto dal Comitato Feste e dall’ amministrazione comunale tutta” dice il sindaco Pasquale Corallo, “oltre che dal Vescovo e dalla Curia, è l’evento più atteso nell’ambito del cartellone dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della città”. La serata è organizzata da Festopolis Management di Giovanni Antenucci.

Paolo torna in piazza a “pieno regime” dopo lo stop forzato subito da tutta la musica dal vivo per oltre due anni a causa della pandemia. Una ripartenza tanto attesa e sperata che arriva in un momento particolarmente positivo per il cantante emiliano. Infatti il 2022 è già ricco di soddisfazioni per Paolo, che ha festeggiato 60 anni nel mese di marzo, la metà dei quali passati su un palco ed ha da poco concluso il tour teatrale della nuova piece scritta con Alberto Di Risio “Pur di Far Commedia”, che ha registrato grande successo di critica e pubblico, ricevendo standing ovation e applausi a scena aperta in ogni replica e che tornerà nei teatri nel mese di gennaio 2023.

L’ultima novità da segnalare è infine il nuovo album “La Musica che ci gira intorno” uscito il 6 maggio, una raccolta di cover di successi discografici, registrate in stile grande orchestra per omaggiare grandi artisti italiani fra cui Fossati, De Gregori, Dalla, Ron. Alcuni brani tratti dal nuovo lavoro saranno presentati in concerto alternati in scaletta alle classiche hit di Paolo Belli per un live come sempre ricco di canzoni da cantare e ballare per una serata di grande allegria e spensieratezza.

La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.