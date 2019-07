Paola Matteo nuovo Segretario dell’Ufficio di Presidenza. «Fiera di questo incarico»

Questa mattina durante il Consiglio Regionale la consigliera Paola Matteo, capogruppo di “Orgoglio Molise”, è stata nominata con 13 voti, all’unanimità della maggioranza, Segretaria dell’Ufficio di Presidenza.

«Sono davvero fiera di aver ricevuto questo prestigioso incarico. Voglio ringraziare per il sostegno l’intera maggioranza che ha deciso di affidarmi il ruolo di Segretaria di Presidenza, dimostrando compattezza, condivisione politica e unità d’intenti, nonostante le differenti identità di ciascuno e le polemiche degli ultimi giorni. Una nomina – continua la consigliera – che per me rappresenta un grande onore e che mi permette di poter entrare nell’Ufficio di Presidenza che, tra le tante funzioni, garantisce anche il rispetto delle norme del regolamento interno e il buon andamento dei lavori delle Commissioni. Un ringraziamento al Presidente Toma e a chi ha creduto in me per questo compito, che mi offre la possibilità di proseguire il mio lavoro da consigliera regionale e di impegnarmi più che mai per una politica che possa dare un fattivo contributo al bene comune. Resto a disposizione del popolo molisano che necessita, soprattutto in questo difficile momento storico, dell’impegno e della dedizione di tutti noi, nessuno escluso».