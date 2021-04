Paola Matteo non rientra in consiglio regionale, respinto il ricorso dal tribunale civile

Il tribunale civile di Campobasso ha respinto il ricorso di Paola Matteo contro la sua esclusione da Palazzo D’Aimmo. L’ex consigliera regionale supplente di Orgoglio Molise era entrata nell’assise in sostituzione di Vincenzo Cotugno, nominato assessore. Dopo la soppressione della legge regionale che prevedeva l’incompatibilità tra le due cariche, Cotugno era tornato ad essere anche consigliere e la Matteo aveva perso la sua poltrona da consigliere. Il tribunale civile di Campobasso ha respinto il ricorso della Matteo che sosteneva che la legge elettorale non si poteva cambiare in corsa durante la legislatura, ma avrebbe dovuto avere valore solo dalle prossime elezioni.