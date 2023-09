Paola Felice, prima donna alla guida di Campobasso

Il Consiglio comunale ha ratificato l’incompatibilità del sindaco, Roberto Gravina, eletto in assemblea regionale lo scorso giugno con i soli voti della maggioranza. L’opposizione ha abbandonato l’Aula

La guida della città di Campobasso e la rappresentanza legale del Comune da oggi, venerdì 8 settembre, passano alla vice sindaca, Paola Felice, che (ri)scrive la storia di Palazzo San Giorgio in quanto prima donna a ricoprire tale carica. Il Consiglio comunale di Campobasso, con 17 voti favorevoli e con l’opposizione che ha abbandonato l’aula (“Non partecipiamo al primo voto della storia per la decadenza di un sindaco”, ha detto il capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito), ha ratificato la decadenza del sindaco, Roberto Gravina, eletto nell’assemblea regionale di Palazzo D’Aimmo lo scorso giugno e, quindi, incompatibile con la carica di primo cittadino per la quale, peraltro, non ha optato non formulando osservazioni e non eliminandone la causa nei termini stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali. Lo scorso 27 luglio, l’assise civica del capoluogo aveva preso atto dell’elezione di Gravina in Consiglio regionale con cui si era aperta, di fatto, la causa di incompatibilità.

Secondo quanto disposto dal Testo Unico degli Enti Locali, per il Consiglio Comunale di Campobasso in questo caso si tratta di uno scioglimento solo formale, finalizzato a consentire le nuove elezioni nel primo turno utile, considerato che la legge 8 giugno 1990, n.142 prevede infatti che, fino alle nuove elezioni, il Consiglio e la giunta rimangono in carica e le funzioni del sindaco vengono svolte dal vicesindaco. Da qui, subentra anche “l’impossibilità di surroga”, ovvero che vanno intesi quali “componenti del Consiglio” i consiglieri che ne fanno attualmente parte e non invece quelli astrattamente previsti dalla legge: in caso di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri (ultra dimidium), è pronunciato lo scioglimento del Consiglio con decreto del Presidente della Repubblica, con cui si provvede contemporaneamente alla nomina di un commissario straordinario. (adimo)