Pantera avvistata a San Severo, «Massima attenzione»

Si allarga dalle campagne di San Severo a macchia d’olio la ricerca della pantera nera avvistata ieri pomeriggio nelle campagne del paese. L’insolito avvistamento è stato fatto da un giovane operaio che si stava recando a lavoro in una fabbrica di fuochi d’artificioche si trova nella periferia della città. Immediatamente il giovane ha avvisato la Polizia spiegando l’accaduto. Effettivamente sono state rinvenute le impronte del felino che poi si sarebbe immediatamente dileguato tra le campagne. In corso le ricerche del personale veterinario dell’Asl con i Vigili del fuoco. Le istituzioni, insieme alle forze dell’ordine hanno chiesto la massima attenzione, senza comunque fare allarmismi. «Invito tutti alla massima attenzione e cautela – dichiara il sindaco Francesco Miglio – l’animale è stato avvistato con estrema certezza, la sua presenza nel nostro territorio è dunque evidente, invito tutti a non avventurarsi nelle campagne specie in queste ore serali». Anche il vicino Molise deve prestare massima allerta.