Pantera avvistata a Bagnoli e Carpinone, in corso i sopralluoghi

Dopo un allarme lanciato nella zona di Bagnoli del Trigno, è di poco fa, primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio, la notizia che alcuni agricoltori di Carpinone avrebbero visto in lontananza un grosso animale nero, con tutti i tratti somatici tipici della pantera. Avvistamenti naturalmente tutti da verificare. Per questo motivo sono in corso sopralluoghi proprio nelle zone dove sarebbe stato avvistato l’animale.

Non è inverosimile che il felino possa aver raggiunto queste zone dopo essere stata avvistata nei giorni scorsi a Limosano, dato che tra quest’ultimo paese e Bagnoli la distanza, su strada, è di circa 20 chilometri.

Intanto si attendono ancora i risultati degli esperti dell’Asrem sulle impronte verificate nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, nelle campagne di Limosano.