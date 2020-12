Panoramica sugli altri gironi

GENNARO VENTRESCA

Mi sono sentito come un bambino davanti a un caleidoscopio acceso: ho spalancato gli occhi, ho agitato le mani prima di mettermi a cercare su internet Cannara. In un amen la tecnologia mi ha fatto colmare la lacuna. Non così grave, in verità. Visto che il Cannara in questione, capolista di uno dei nove gironi di D, è un romantico paesello di 4.000 abitanti dell’Umbria, contagiato dalle preghiere di San Francesco d’Assisi.

***

In 10 partite questa squadra senza passato, almeno per chi firma questa rubrica, padroneggia la classifica in compagnia di una nobile decaduta, il Siena. Che si porta dietro i ricordi di memorabili sfide vincenti in A, nel mondo dei calci d’angolo, del basket e pallavolo. Poi sono andate a ramengo le favolose sponsorizzazioni bancarie e il risveglio è stato crudele. Ora i bianconeri senesi sono a caccia del riscatto. Sapendo benissimo che ci vorrà più di una generazione per sperare di favoleggiare come quando comandava il Monte dei Paschi.

***

Lungi da me sparare sulla Croce Rossa, il Siena dopo tutti i suoi acciacchi non merita di essere schernito. Mi piace qui portare alla ribalta i club che fanno capo a comunità poco conosciute. Come il Cannara. Per spiegare che certi “miracoli” non sono solo a portata di San Francesco, ma anche di minuscoli comuni dove, evidentemente, si amministra con attenzione e si vive bene.

***

Prendete il Monterosi, altro agglomerato di circa 4.000 anime. Appartiene alla provincia di Viterbo e, allo stato dell’arte, si è preso la soddisfazione di guidare il proprio girone, ponendosi addirittura davanti al Latina che solo qualche anno fa dava la paga a molti in Serie B. Il Messina ha fatto a lungo la A. Ora si trova calcisticamente con noi. Con due formazioni cittadine che si battono per il primato. E’ pur vero che Milano, Roma, Torino e Genova hanno la doppia squadra nel massimo campionato. Ma questa è un’altra storia, che viene da lontano.

***

Anche quest’anno il raggruppamento più affascinante parla pugliese. Come conferma il terzetto di testa, formato da Taranto, Casarano e Sorrento. Per chiarire meglio i fatti mi è gradito ricordare che Sorrento si trova in provincia di Napoli, per ragioni calcistiche gioca con le pugliesi per ragioni organizzative. Accrescendone il livello tecnico e agonistico. Al Sud, anche senza il pubblico in presenza, non è mai facile spuntarla. Neppure per il Taranto sospinto da una popolazione quattro volte la nostra città. ***