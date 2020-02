Pannello metallico cade su un’auto, paura in via Trotta

CAMPOBASSO. Le forti raffiche di tramontana che nelle ultime ore stanno spazzando il capoluogo di regione hanno iniziato a provocare danni agli arredi urbani e anche a qualche malcapitato cittadino. In via Trotta, nella zona del quartiere Cep, un pannello di ferro per le affissioni pubbliche è caduto su una macchina, una Hyunadai nera, parcheggiata sul lato della strada, come si nota chiaramente nella foto che ci ha inviato un nostro lettore. Quindi, oltre alla difficoltà per la circolazione con cui anche questo cittadino ha dovuto fare i conti, lo stesso dovrà farli anche con le proprie tasche per far riparare i danni subiti dalla sua auto.